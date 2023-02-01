Хоккеист Константин Кольцов еще раз признался в любви Арине Соболенко

И трогательный пост со словами благодарности в адрес команды известной спортсменки, победившей на Australian Open-2023, он разместил в соцсетях.

«Девочка моя любимая, поздравляю тебя!!! — написал Кольцов. — Зная, через что ты прошла, в жизни и в спорте, через какую невероятную работу на корте и вне его…

Ты заслужила эту победу своим терпением, дисциплиной и самоотдачей!!! Гордись собой!!! Это только начало!!!

Люблю тебя безумно сильно!

Но твоя команда — это что-то невероятное… Они искренне любят тебя (знай это!) и пытаются каждый день сделать тебя лучше не только как спортсмена… Переживают за тебя искренне, им не всегда просто с тобой, но они не сдавались и верили в тебя и при этом они самая весёлая команда в туре!»

Кольцов старше Соболенко на 17 лет. Долгое время они не афишировали свои отношения, но последний год выкладывают много красивых совместных фото, которые говорят сами за себя.