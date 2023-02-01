Константин Кольцов и Арина Соболенко. Фото из соцсетей пары.

И трогательный пост со словами благодарности в адрес команды известной спортсменки, победившей на Australian Open-2023, он разместил в соцсетях.

Хоккеист Константин Кольцов еще раз признался в любви Арине Соболенко
Фото из соцсетей.

«Девочка моя любимая, поздравляю тебя!!! — написал Кольцов. — Зная, через что ты прошла, в жизни и в спорте, через какую невероятную работу на корте и вне его…

Ты заслужила эту победу своим терпением, дисциплиной и самоотдачей!!! Гордись собой!!! Это только начало!!!
Люблю тебя безумно сильно!
Но твоя команда — это что-то невероятное… Они искренне любят тебя (знай это!) и пытаются каждый день сделать тебя лучше не только как спортсмена… Переживают за тебя искренне, им не всегда просто с тобой, но они не сдавались и верили в тебя и при этом они самая весёлая команда в туре!»

Хоккеист Константин Кольцов еще раз признался в любви Арине Соболенко
Фото из соцсетей.

Кольцов старше Соболенко на 17 лет. Долгое время они не афишировали свои отношения, но последний год выкладывают много красивых совместных фото, которые говорят сами за себя.

 

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