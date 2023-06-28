Хэдлайнером гала-концерта на День независимости станет … российский дуэт

Хэдлайнером (иными словами — гвоздем программы, главным выступающим) гала-концерта «Формула мира» на День независимости Беларуси (День республики) станет российская группа Filatov & Karas. Белорусские артисты выступят у россиян «на разогреве».

Всем, кто видит в этом непатриотичность, организаторы обещают очень патриотичную компенсацию — концерт завершится акцией «Споем гимн вместе».

Кто такие Филатов и Карас? Под этим именем скрываются Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, продюсерский проект из Москвы. Они много лет выступали в качестве диджеев, а затем начали создавать как свои треки, так и делать качественные ремиксы на старые известные композиции.