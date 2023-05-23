Хирург объяснила, какие занозы могут вас убить

Дачный сезон открыт, а вместе с ним наступило время типичных для огородников травм. Например, работая в саду, легко подхватить занозу. Застрявшая крохотная щепка может не казаться на первый взгляд серьезной проблемой, однако на самом деле это совсем не так. Чем могут быть опасны занозы и как правильно от них избавиться, объясняет врач-хирург Нина Зубова.

Заноза — это мелкий инородный предмет, который попал под кожу. В большинстве случаев они не приносят вреда здоровью — не проникают внутрь тканей и не приводят к развитию осложнений.

Однако занозы, затронувшие глубокие слои кожи, не стоит недооценивать. Фрагменты древесины, стекла, металла или других материалов могут стать источником инфекции. Если вовремя и правильно их не вытащить, может начаться воспаление мягких тканей.

«Самыми опасными считаются занозы из дерева. Щепки из этого природного материала часто содержат бактерии и грибы. Одна из таких бактерий, Clostridium tetani, может вызвать столбняк — жизнеугрожающую острую микробно-токсическую инфекцию. Чуть ниже риск подхватить инфекцию от заноз из стекла или пластика», — объясняет Нина Зубова.

Занозу лучше вытаскивать как можно быстрее — это позволит снизить вероятность инфекции. Если инородное тело находится неглубоко под кожей, можно попробовать достать его самостоятельно. Для этого понадобится антисептик, пинцет, иногда иголка.

Сначала нужно тщательно помыть с мылом руки и участок на коже, куда попала заноза, а затем промокнуть его салфеткой.

Если конец занозы находится над кожей, его нужно захватить пинцетом, предварительно обработанным антисептиком, и аккуратно потянуть под тем же углом, под которым расположено инородное тело. Не нужно сжимать пинцет слишком сильно: если заноза сломается, достать ее будет труднее.

После удаления инородного тела ранку нужно промыть с мылом и обработать антисептическим раствором.

Если заноза очень большая, засела глубоко внутри тканей или расположена рядом с глазом, не нужно доставать ее самостоятельно. В этом случае следует обратиться к хирургу или в ближайший травмпункт.