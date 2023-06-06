H&M закрывает филиалы в Германии

Довольно много компаний в индустрии моды находятся в кризисе. H&M закрывает свои филиалы по ряду экономических причин.

Как сообщает журнал Textil Wirtschaft, затронуты будут всего два города в Германии. Таким способом компания планирует сократить свои расходы.

Филиал H&M на Schildergasse 24–30 в Кёльне уже не работает с 29 апреля. Филиал в Ганновере на Georgstraße 14 планируют закрыть до 28 октября. Причиной закрытия двух филиалов выступают экономические причины.

Тем не менее, шведский модный ритейлер не исчезнет полностью из этих двух городов. Просто сократится количество действующих точек продаж. В Кёльне и Ганновере по-прежнему есть возможность делать покупки в других магазинах H&M.

В последние годы количество магазинов H&M изрядно сократилось. По данным Textil Wirtschaft, всего было закрыто 38 магазинов. В связи с этим было сокращено несколько рабочих мест.

Ритейлер в 2021 году отреагировал на бум онлайн-торговли и пандемию коронавируса. В результате этого 800 рабочих мест были сокращены. В конце ноября компания объявила в пресс-релизе, что хочет сократить еще 1500 рабочих мест в рамках своей программы снижения расходов.

Как отметил генеральный директор H&M Хелена Хелмерсс, инициированная программа затрат и эффективности включает проверку всех организационных моментов, что непременно затронет сотрудников.

H&M пострадала от высоких затрат на энергию и закупки, объявила компания в январе 2023 года. Боевые действия на Украине имеют прямое отношение к высокой инфляции и играют важную роль во всем этом. Не менее важен был и уход H&M из России и Беларуси. Компания потеряла достаточно прибыльный рынок и лишилась части доходов.

В сочетании с инвестициями и экономией средств условия очень хорошие для того, чтобы 2023 год стал годом увеличения продаж и повышения прибыльности. Об этом сообщили в компании в январе этого года.