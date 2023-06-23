Гуляют выпускники: в центре Минске закроют движение для всех видов транспорта

В связи с проведением республиканского праздника выпускников учреждений высшего образования «На крыльях мечты» в центре города временно закроют движение.

«В частности, с 22:00 23 июня вводится запрет движения для всех видов транспорта на участке проспекта Победителей от улицы Мельникайте до улицы Интернациональной, а также по улице Сторожовской от проспекта Машерова до улицы Максима Богдановича, — информирует столичная милиция. — Кроме того, с 15:00 23 июня будет ограничено движение по велодорожкам, прилегающим к территории проведения мероприятия (Дворец спорта).

Сотрудники минской милиции усилят контроль по охране общественного порядка во время проведения мероприятия.

Столичная милиция рекомендует водителям и пользователям средств персональной мобильности, велосипедов и иных средств передвижения с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать время и маршруты движения».