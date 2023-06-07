Губернатор Приморья рассказал, что у него белорусские корни

У многих приморцев белорусские корни и весьма теплые кровные связи, поделился губернатор Приморского края Российской Федерации Олег Кожемяко после встречи с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает БЕЛТА.

Он отметил, что многие переселенцы по всему Дальнему Востоку родоводом — с белорусской земли: «У многих приморцев, дальневосточников связи с Беларусью весьма и весьма теплые, именно кровные. У многих приморцев белорусские корни».

Да и сам Олег Кожемяко, как выяснилось, в Беларуси не впервые. «В области бывал и в 1970-х годах. Будучи еще мальчишкой, приезжал с родителями — здесь у нас жили родственники, — рассказал Олег Кожемяко. — Моя бабушка в 12-летнем возрасте по программе переселения с родителями уехала из Беларуси на Дальний Восток». Он добавил, что до сих пор в его семье хранятся рушники и другие изделия, вышитые в белорусских традициях.

Приморский край расположен на юге Дальнего Востока, в юго-восточной части России. На севере граничит с Хабаровским краем, на западе с КНР, на юго-западе с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем. Крупный залив — Петра Великого. Берега залива сильно изрезаны и образуют внутренние заливы: Амурский, Уссурийский, Посьета, Стрело́к, Восток, Находка. Столица края – Владивосток.