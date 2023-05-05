Губернатор Бали хочет, чтобы туристы за год предупреждали о поездке

Губернатор острова Бали Ваян Костер предложил ввести систему квот для иностранных туристов, сообщает сайт detikNews.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот», — заявил губернатор, которого цитируют мировые СМИ.

Костер отметил, что на Бали участились случаи правонарушений, совершаемых иностранцами. По его словам, только с начала 2023 года Индонезия депортировала 101 туриста.

По мнению губернатора, туристов надо обязать регистрироваться на въезд за год до запланированной поездки.

Бали – это остров в Индонезии, облик которого формируют вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, пляжи и коралловые рифы. На острове множество храмов, в том числе Пура Лухур Улувату, выстроенный на скале. На юге Бали находятся город Кута с его людными барами и популярные курорты Семиньяк, Санур и Нуса-Дуа. Остров также славится своими центрами йоги и медитации.