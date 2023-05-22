Протасевича помиловали, а Сапега продолжает сидеть. Ее даже в Россию еще не переправили, хотя она во всей этой истории шла просто как довесок. Сперва казалась заложником, потом просто перестала быть нужна.

А про Протасевича что сказать? Грустная человеческая история. Пока одним в Беларуси дают адские сроки и гнобят в тюрьме, его помиловали. Но трудно упрекать человека в том, что он не стал героем, если ты сам не был на его месте. И оказаться на его месте нет никакого желания. Впрочем, есть вариант, что Протасевич с самого начала был не тем, кем казался. Но тогда и рассуждать не о чем.