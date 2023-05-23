Группа туристов из Беларуси пропала на Эльбрусе

На Эльбрусе ищут шестерых туристов из Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что группа альпинистов не была зарегистрирована. Они поднимались по западному склону горной вершины со стороны Карачаево-Черкесской Республики, а затем с ними пропала связь.

Сейчас белорусских туристов ищут 8 спасателей. К вылету готов вертолет Ми-8 из Минвод.

«Отделение Посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России», — заявили в пресс-службе МИД.