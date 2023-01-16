Как сообщает Следственный комитет, Тихановского ждет очередной суд.

«Ранее судимый к наказанию в виде 18 лет лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений Тихановский на основании постановления суда в августе 2022 года был переведен на тюремный режим сроком на 3 года, — информирует Следственный комитет. — Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении «Тюрьма №8» в городе Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения.

Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. Осужденный состоит на профилактическом учете «склонные к экстремистской и иной деструктивной деятельности».

Исходя из совокупности собранных по делу доказательств экстремисту предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, на этот раз – против правосуди».

Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По уголовному делу допрошены обвиняемый и свидетели, изучены и приобщены копии постановлений о вынесении взысканий, копии актов изъятия запрещенных предметов».

Таким образом Тихановскому могут добавить еще два года.