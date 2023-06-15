Гродненские рыбаки похвастались рекордным уловом

Личный рекорд недавно поставили участники общественного объединения «Гродненский карповый клуб» Евгений Левшик и Александр Фёдор. Рыбаки поймали амуров весом 15,2 и 16,4 килограмма.

В этом году это первые амуры гродненцев. Рыбачили на озере Нижнее, что в Гродненском районе.

К слову, пойманную рыбу гродненцы отпустили, потому что главная философия «Гродненского карпового клуба» — бережное отношение к природе, а главное правило настоящего «карпятника»: «Поймал — отпусти». Как отметили рыбаки, трофеи были отправлены в свою родную стихию подрастать дальше.

Амур является пресноводной рыбой семейства карповых. Быстро растет, имеет вкусное, жирное мясо и мало костей. Благодаря этим качествам амур давно стал промысловой рыбой.

Амур – крупная рыба. Взрослые особи могут достигать в длину больше метра, и набирать вес около 40 кг.

Существуют два вида рыбы амур: белый и черный. Белый амур – исключительно травоядная рыба, а черный — питается моллюсками и личинками насекомых. Внешне оба вида рыбы похожи, отличает их только окрас чешуи. У черного амура она немного темнее.