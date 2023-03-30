Гродненские хирурги провели уникальную операцию по удалению аневризмы сонной артерии

История болезни 75-летней пациентки — длиной в 13 лет, о ней рассказывает «Медицинский вестник».
Женщина обнаружила у себя на шее образование в виде небольшого шарика, обратилась к сосудистым хирургам, которые выполнили УЗИ и контрастную мультиспиральную КТ, выявили аневризму размерами около 4 см и направили к коллегам в Минск. Поскольку аневризма располагалась в очень неудобном месте, женщину предупредили, что риск летального исхода при проведении операции высок.
Пациентка отказалась от хирургического вмешательства. Долгое время размеры аневризмы оставались без изменений, и женщина не обращала внимания на визуальный дефект, но 4 года назад аневризма начала постепенно увеличиваться. Образование стало вызывать немалый дискомфорт: появились выраженные головные боли, а затем с инсультом пациентка была госпитализирована в отделение неврологии ГрУК.
Павел Горячев, заведующий отделением сосудистой хирургии клиники:
«Даже небольшая аневризма, то есть расширение участка сосуда с истончением его стенки, чревата разрывом и кровотечением и многократно повышает риск возникновения ишемического инсульта.
Учитывая наличие гигантской аневризмы сонной артерии, возникших серьезных осложнений, а также высокую вероятность повторного ишемического инсульта с тяжелыми последствиями, мы предложили пациентке операцию. Отказ от нее в такой ситуации — это путь к очередному инсульту и в конце концов к летальному исходу. У 75-летней женщины была и сопутствующая патология, повышающая риски (ИБС, артериальная гипертензия). Но гипертензия была компенсирована и не повлияла на выбор тактики».
Для того чтобы определить объем вмешательства и правильный выбор доступа, была выполнена мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием грудной аорты и сосудов шеи.
«Первоочередная задача, которая стояла перед нами, — спланировать, каким доступом лучше добраться до пораженного участка сонной артерии и безопасно отделить аневризму, не повредив другие структуры, — говорит Павел Горячев. — Аневризма была плотно сращена с окружающими тканями, ее отделение от других сосудов, нервов, мышц гортани, подчелюстной области шейного отдела позвоночника выглядело достаточно сложным.
К тому же аневризма не была полностью тромбирована, кровоток в ней присутствовал, и малейшее ее повреждение при проведении операции могло вызвать профузное кровотечение. Поэтому для обеспечения доступа не исключали выполнение стернотомии с пережатием левой общей сонной артерии для контроля».
При ревизии в начале операции хирурги выявили, что в стернотомическом доступе нет необходимости. Удалось выделить короткий участок сонной артерии и взять его под контроль. Таким образом, обошлись менее травматичным шейным доступом и гораздо меньшим объемом вмешательства.
Операция длилась около 2 часов. Для вмешательства такого уровня и сложности, отмечает Павел Горячев, это совсем недолго. В первые часы после операции пациентка пришла в сознание, общалась с врачами. Послеоперационное восстановление прошло отлично. Сейчас пациентка приходит в клинику в рамках пролонгированного наблюдения.