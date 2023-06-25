Гродненка завоевала титул Mrs Globe на конкурсе красивейших замужних женщин мира

Гродненка Лана Глумакова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs Globe 2023. Конкурс проходил в Калифорнии и завершился в воскресенье, 25 июня.

Mrs Globe — это международный конкурс красоты, на котором участвуют женщины, имеющие семью, детей, ведущие благотворительную деятельность и имеющие активную жизненную позицию.

Лана (Светлана) Глумакова — основатель гродненского рекламного агентства «На ура» и спа-салона «Honey Day». Ей немного за 40, она замужем и имеет двоих сыновей.

«Спасибо за эту невероятную поддержку, которую я ощущала через все океаны! Я Mrs Globe 2023! Поздравлять можно!» — написала Лана в соцсетях.