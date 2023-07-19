«Григорич, родненький, помоги!» – жители Кубани просят помощи у Лукашенко

После того, как Александр Лукашенко остановил «мятеж Пригожина», к нему стали обращаться россияне с дивными просьбами.

Так, жители российской Кубани записали видеообращение к Александру Лукашенко, в котором просят спасти их от «экологического геноцида». А если конкретнее — помочь закрыть мусорный полигон.

Ситуацию можно рассматривать как казусную, а можно — как серьезный симптом.

Россияне обращаются к Лукашенко, белорусы — к Путину, к патриарху, к Папе Римскому… А почему? А потому что сами повлиять на власть не могут. Не знают, где в своей стране их услышат, помогут, разберутся. Вот и записывают такие обращения от полной безнадеги.

В то же время сами Лукашенко и Путин неустанно хвалят друг друга за выстроенную систему государственного управления. Более того, гордятся ею.