Грета Тунберг оштрафована за участие в акции протеста экологистов в Лондоне

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг была оштрафована за участие в акции протеста экологистов в Лондоне. Она была задержана в центре Лондона во время мероприятия, организованного группой Fossil Free London (FFL), которая пыталась помешать проведению трехдневной встречи Energy Intelligence Forum (EIF) с участием руководителей нефтегазовых компаний, включая Shell и Total.

За блокирование дорожного движения и другие акции протеста были арестованы пятеро экологистов из организации Fossil Free London. Некоторые активисты взобрались на здание отеля, развесив транспарант с надписью «Заставь крупные нефтяные компании заплатить». Множество манифестантов также попытались блокировать подходы к отелю и воспрепятствовать участникам форума входить в здание.

В результате протестов не смогли принять участие два докладчика — генеральный директор торгового дома Gunvor Торбьорн Торнквист и один из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок. Всего было арестовано 20 экологистов.

Экологическая активистка Грета Тунберг стала известной после своего выступления в ООН в сентябре 2019 года, в котором она критиковала мировых лидеров за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата. Ее движение Fridays for Future уже четыре раза номинировали на Нобелевскую премию мира.