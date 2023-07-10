Гребец Евгений Мельников собирается переплыть Вилейское водохранилище

22 июля спортсмен при поддержке компаний Betera и Exponenta собирается установить национальный рекорд, преодолев на Вилейском водохранилище дистанцию в 24 км за 10 часов, что практически равняется ширине пролива Ла-Манш на востоке, соединяющего Северное море и Атлантический океан.

Фиксировать рекорд будет Минский городской исполнительный комитет.

— Мне нравится преодолевать себя и обстоятельства, покоряя новые высоты, так как это не только вызов, но и рост над самим собой. В этом мы очень близки по духу с партнерами, которые меня поддержали, ­- компаниями Betera и Exponenta. Их кредо, как и у меня, — постоянное движение вперед во имя достижения цели. Приглашаю всех поболеть за меня 22 июля — уверен, этот заплыв подарит и мне, и зрителям много острых эмоций! — комментирует Евгений Мельников.

В 2022 году Евгений уже ставил рекорд по гребле на тренажере, который был официально зафиксирован. Он преодолел 100 км 125 метров за 9 часов 38 минут и 58 секунд без перерыва.