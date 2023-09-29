ГПК обвинил Минобороны Польши во вбросах на тему мигрантов на границе

Белорусский Государственный пограничный комитет (ГПК) выразил серьезные сомнения в достоверности информации, предоставляемой Министерством обороны Польши, и обвинил его в манипуляциях и вбросах в отношении ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

В заявлении ГПК подчеркивается, что Минобороны Польши систематически использует вбросы и манипуляции в информационной сфере. Конкретно, за последнюю неделю они разместили на своем аккаунте в социальной сети видеоролики, снятые два года назад, с подписями, утверждающими, что это современные события, связанные с «гибридными нападениями беженцев и провокациями белорусских военных».

ГПК отметил, что такие записи, представленные как актуальные события, на самом деле являются устаревшими и были опубликованы Пограничной стражей Польши еще в ноябре 2021 года.

В свете этой ситуации ГПК выразил серьезное сомнение в том, можно ли вообще доверять информации, размещаемой в официальных источниках коммуникации польских силовых ведомств.

Напомним, что конфликт вокруг мигрантов на польско-белорусской границе остается острым уже на протяжении нескольких месяцев. В осенние месяцы 2021 года тысячи беженцев из разных стран прибыли к границе и попытались войти на территорию Польши. Ситуация обострилась, и польские силовики применили средства противодействия. Это привело к введению чрезвычайного положения на границе и строительству заборов.

На данный момент польские военные активно пресекают попытки нелегального проникновения на территорию страны, а тех, кто смог проникнуть, выдворяют обратно в Беларусь. Минск обвиняет Варшаву в искусственном создании ситуации с мигрантами и нежелании содействовать разрешению этой проблемы.