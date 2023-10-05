Готовность лунного модуля Nova-C к пуску оценена в США

Разработчики миссии сообщили, что модуль готов и вероятность успеха составляет 65-75%. Запуск запланирован на 16 ноября на ракете Falcon 9 с Космического центра Кеннеди.

Если миссия удачно завершится, Nova-C станет первым частным аппаратом, который совершит мягкую посадку на поверхность Луны. После старта, через шесть дней, модуль Nova-C должен приземлиться в кратере Малаперт, расположенном близ южного полюса Луны.

Ранее было объявлено, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с несколькими компаниями, включая Intuitive Machines, на разработку космических кораблей с ядерной силовой установкой.