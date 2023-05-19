Гостья из США или Мексики: в Гродно заметили красноухую черепаху

В реке Городничанке дети обнаружили красноухую черепаху. Обычно они обитают в Мексике и США.

Как пишет БЕЛТА, для Беларуси красноухая черепаха — чужеродный вид.

Со временем она превращается в довольно крупное животное: длина панциря достигает от 18 см до 30 см. Часто те, кто заводит красноухих черепах, не готовы к тому, каким станет животное в будущем. Тем более что со временем для черепах нужны определенные условия: большие аквариумы с фильтрами и подогревом. Поэтому их выпускают в открытые водоемы города. В связи с тем, что зимы сейчас мягкие, животные хорошо адаптируются и живут в местных реках.