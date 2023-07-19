Госпогранкомитет: «Пограничный контроль на границе с Россией снят»

Мониторинговые мероприятия на белорусско-российской границе, которые проводились с мая текущего года, прекращены, заявил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Контроль со стороны белорусской погранслужбы на автодорогах, которые ведут из РФ, долгое время отсутствовал. Но с 5 мая текущего года начались проверки. На маршруте следования в пропускном пункте требовалось предъявить паспорт.

Граждане РФ могли показывать белорусским пограничникам как внутренний паспорт, так и заграничный. Жителям Беларуси для поездок в Россию тоже нужен был паспорт.

Как заявлял глава белорусского Министерства иностранных дел Сергей Алейник, проверки на границе были связаны с тем, что скоро заработает «союзный шенген».

Соглашение о взаимном признании виз между двумя странами были подписаны в июне 2020 года. А в прошлом году стороны начали ратификацию документа. В частности, правительство РФ одобрило его в декабре прошлого года.