Гособвинение запросило для Эдуарда Бабарико десять лет колонии

Суд огласит приговор 5 июля.

Эдуарда вместе с отцом, Виктором Бабарико, задержали 18 июня 2020 года. За решеткой до суда он находился более трех лет – это рекордный для Беларуси срок, когда человек находится под стражей без суда.

Отца и сына Бабарико после задержания обвинили в уклонении от уплаты налогов, а в конце 2021 года Эдуарду в дополнение к этому предъявили обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков.

На первом судебном заседании стало известно, что Эдуарда обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период с 2012-го по 2022 год «путем сокрытия налоговой базы от представления налоговой декларации (расчета), что повлекло причинение ущерба в крупном размере».

Также, по версии обвинения, Эдуард Бабарико оказывал «Тихановскому и иным лицам» «пособничество в организации массовых беспорядков». Хотя, напомним, что протестные акции в Беларуси начались в августе 2020 года, когда Эдуард Баарико уже находился в СИЗО.

После оглашения обвинения в суде Эдуард сообщил, что не признает вину.

Эдуарду Бабарико 33 года. Он закончил экономический университет в Минске по специальности «экономика и управление предприятиями». Краудфандинговые платформы, которыми руководил Эдуард, занимались сбором средств на различные культурно-социальные проекты и инициативы. Например, один из проектов – сбор средств для помощи больницам, врачам и пациентам во время пандемии. С помощью этих платформ было издано более ста книг на русском и белорусском языках.

В 2020 году Эдуард Бабарико стал руководителем инициативной группы по сбору подписей за выдвижение отца, Виктора Бабарико, кандидатом в президенты. Перед сдачей подписей за это выдвижение в Центризбирком их и арестовали.

С тех пор Эдуард Бабарико находится в заключении: сначала в СИЗО КГБ, а в конце ноября 2021 года появилась информация о его переводе в СИЗО № 1.