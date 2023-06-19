Город под землей и самая высокая этажерка Беларуси: на «Нафтане» запустили  новый комплекс

В Беларуси теперь выпускают новый вид топлива — кокс.

В Новополоцке состоялся митинг по поводу официального пуска в эксплуатацию всех объектов комплекса замедленного коксования ОАО «Нафтан». Событие назвали знаковым для города и страны. На торжестве благодарили всех, кто был причастен к строительству, вручали награды особо отличившимся, пишет городской сайт.

На праздновании отмечалось, что комплекс замедленного коксования является одним из ключевых проектов программы инвестиционного развития ОАО «Нафтан». Его пуск позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти и нарастить производство светлых нефтепродуктов, а также получить новую продукцию нефтяной кокс и решить ряд природоохранных проблем, снизив экологическую нагрузку в регионе.

«Мы шли к этому дню практически 20 лет. За эти годы предприятие столкнулось с огромным количеством сложнейших проблем, но, к чести коллектива, мы справились со всеми сложностями. Большая благодарность всем, кто помогал реализовывать проект», – сказал во время митинга генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко.

В феврале, отметил он, предприятие вышло на полную загрузку, а с марта лицо завода существенно поменялось: практически он уже не выпускает темные нефтепродукты, а производство светлых возросло на 20%. Это во многом помогло существенно улучшить экономику, выжить и достойно пройти тяжелейший для предприятия прошлый год. В этом году, по словам руководителя, «Нафтан» тоже чувствует себя достаточно уверенно.

Как характеризуется установка замедленного коксования в цифрах? Корпоративная газета «Вестник Нафтана» приводит факты, которые могут быть вписаны в книгу рекордов завода и страны. Вот что показали подсчеты.

На площади в 40 тысяч квадратных метро вбито 700 буронабивных свай диаметром от 600 до 1000 мм и длиной 18 метров. Под землей оказался целый город.

Бетонирование фундамента, на котором разместились коксовые камеры, продолжалось непрерывно 20 часов. Объем бетонирования составил около 2000 кубометров.

Коксовая этажерка – одно из самых высотных сооружений в Беларуси, где эксплуатируется технологическое оборудование. Корректно измерять ее высоту, учитывая подземные конструкции — 18 метровые сваи, на которых размещается нижняя часть фундамента (7 метров). Если прибавить 113 метров коксовой этажерки, то в сумме получается 138 метров.