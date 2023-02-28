Горюем о большой утрате

На 73-м году жизни внезапно, безвременно, непростительно рано ушел от нас белорусский драматург Алексей ДУДАРЕВ. Известный миллионам, любимый миллионами. По самым отрывочным данным, которые сейчас можно узнать от убитых горем близких, Алексей Ануфриевич пошел вчера вечером гулять, неловко поскользнулся, упал… И жизнь его навсегда прервалась.

Дударев был самородком. Он ворвался в белорусскую драматургию молодым человеком и практически сразу стал классиком. Когда в 1983 году на экраны вышел фильм «Белые росы» режиссера Игоря Добролюбова, для которого 30-летний Алексей Дударев написал сценарий, известность его авторов стала наравне с известностью наших «Песняров». То есть всенародная, всесоюзная. Фильм и его создателей запомнили и полюбили навсегда.

Дудареву было всего 35 лет, а 101 театр в СССР поставил его пьесу «Рядовые». Причем, какие театры и какие режиссеры – родной Купаловский театр в Минске, БДТ им. Горького в Ленинграде, Малый театр в Москве. Потом были пьесы «Порог», «Вечер» — и опять по всему Союзу.

Алексей Дударев 30 лет возглавлял белорусский союз театральных деятелей. Он был награжден многими государственными наградами – в том числе Государственной премией СССР за пьесу «Рядовые». В 2002 году он один из первых удостоился премии Союзного государства.

Немного позже, когда уляжется первый шок, острая боль, захочется очень подробно вспомнить все творчество Алексея Дударева, а сейчас мы горюем об утрате очень талантливого и очень родного, белорусского драматурга и писателя.

Прощание с Алексеем Дударевым состоится завтра. В 12.30 в Свято-Елисаветинском монастыре будет отпевание. Гражданская панихида состоится в Доме офицеров с 14 до 15 часов.

Елена МОЛОЧКО.