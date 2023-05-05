Гордость и страх: Институт социологии НАН изучил мнение белорусов о Великой Отечественной войне

Институт социологии Академии наук изучил мнение белорусов о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Накануне Дня победы итоги опроса были обнародованы в эфире национального телевидения.

Вопрос подразумевал несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма получилась больше 100%.

А результаты таковы: разница между темы, кто в связи с Великой Отечественной испытывает гордость за народ, и теми, кто боится повторения тех событий, — в рамках статистической погрешности.

Так, чуть более 56% опрошенных ответили, что испытывают гордость за народ. 54,5% испытывают страх, что война может повторится.

Около 49% респондентов назвали скорбь и горе своими основными чувствами в этом вопросе. Столько же испытывают в первую очередь благодарность участникам войны.

А 43,2% опрошенных — радость за победу.

Для чуть более 39 % Великая Отечественная — это патриотизм.

— Когда мы спрашиваем о Великой Отечественной в контексте Беларуси, первая ассоциация, которая приходит, эта массовое партизанское движение, потому что действительно в советское время так и называли Беларусь — республика-партизанка. Интересный момент, что около 40% белорусов имеют наградные листы, медали, ордена в семьях. И интересно, что около трети могут даже рассказать, с чем это было связано и пояснить, за что эти награды были присвоены их родственникам, — рассказал в эфире БТ Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси.

Примечательно, что главными источниками получения информации о войне белорусы назвали не уроки истории, а документальные и художественные фильмы и рассказы близких.