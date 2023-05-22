Google превратит смартфоны в автомобильные видеорегистраторы

Google в скором времени запустит для своих смартфонов Pixel приложение, которое позволит использовать их как автомобильные видеорегистраторы.

Об этом пишут специализированные порталы, обнаружившие следы кода в случайно опубликованной тестовой версии приложения Personal Safety от Google. По их данным, оно получит специализированную функцию Dashcam.

В рамках нового сервиса установленный на передней панели смартфон сможет записывать видео и при необходимости звук. Однако Dashcam предложит несколько дополнительных возможностей, облегчающих использование гаджета как видеорегистратора.

Dashcam будет сжимать и оптимизировать видеозапись для того, чтобы она занимала меньше места. Приложение сможет записывать до 24 часов видео беспрерывно, при этом минута готовой записи займёт около 30 Мб. Кроме того, приложение будет автоматически удалять записанные видео через три дня, очищая память, если пользователь этого не запретит.

Появится функция автоматического начала видеозаписи — например, в момент подключения к бортовой медиасистеме по bluetooth. Экран гаджета во время работы приложения можно будет блокировать ради экономии энергии. Кроме того, Dashacam не помешает использованию смартфона для других целей — например, для навигации.