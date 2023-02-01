Америка расследует первые два случая штамма супергонореи, который проявляет признаки устойчивости к ряду антибиотиков.

«Этот конкретный штамм циркулирует по всему миру, поэтому появление его в США было лишь вопросом времени», — цитирует CNN доктора Джеффри Клауснера, клинического профессора общественного здравоохранения в Университете Южной Калифорнии.

Гонорея – заболевание, передающееся половым путем. Вызывающие ее бактерии Niesseria gonorrhoeae способны поражать слизистые оболочки половых органов, прямой кишки, горла и глаз.

Если не лечить болезнь, инфекция может привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие и потенциально опасные для жизни воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. У беременных женщин это также было связано со слепотой новорожденных.

«Штамм гонореи с высокой лекарственной устойчивостью был впервые обнаружен в США, что вызвало обеспокоенность у представителей органов здравоохранения по поводу нехватки методов лечения в будущем, когда гонорея может стать неизлечимой, — пишет в соцсетях известный профессор, врач-инфекционист Ольга Голубовская. — Этот вариант обладает пониженной восприимчивостью к цефтриаксону, цефиксиму и азитромицину, а также устойчивостью к другим антибиотикам.

Ранее регистрировались штаммы гонореи, которые показывали более низкую чувствительность к цефтриаксону и цефиксиму, но были чувствительны к азитромицину».

Ученые говорят, что супергонорея представляет собой «серьезную глобальную угрозу».

В 2020 году ВОЗ сообщала, что во время пандемии коронавируса люди стали принимать больше антибиотиков, причем часто без медицинского назначения. В итоге это привело к увеличению случаев резистентной к этим препаратам супергонореи. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что с 2014 года число случаев гонореи увеличилось на 63%.