Гонконг разыграет 500 тысяч бесплатных авиабилетов

Власти Гонконга раздадут полмиллиона бесплатных авиабилетов для восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса туристической отрасли. Такое решение принял городской совет.

Программа под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев. Власти выделили на нее $254,8 млн. Пассажиров будут доставлять гонконгские авиакомпании Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

Раздача бесплатных билетов будет проходить в форме лотереи на специальном сайте www.hongkongairport.com. Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно. Для Европы она начнется с 1 мая. Подробные правила можно найти на сайте.

По официальной статистике, Гонконг в 2019 году посетили около 56 млн туристов. Из них 93% составляли граждане десяти стран – Тайваня, Макао, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Великобритании, Австралии и Таиланда.

«Мы надеемся, что те, кто получит билеты, привезут с собой двух-трех друзей и родственников. Ожидаем, что акция позволит привлечь около 15 млн туристов», — заявили гонконгские власти.