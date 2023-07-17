Гомельские пограничники сообщили, что перехватили украинский дрон

Гомельские пограничники перехватили украинский дрон, сообщает Государственный пограничный комитет.

Согласно сообщению, инцидент произошел 16 июля в Брагинском районе. Беспилотный летательный аппарат обнаружили пограничники, несущие службу на реке Днепр. Сообщается, что с его помощью с территории Украины пытались разведать приграничную территорию Беларуси.

«Белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружья и пресекли дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду. По данному факту начат административный процесс. Проводится проверка», — говорится в сообщении.