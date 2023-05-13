Гомельщину атаковали мошки

«Мошки достали», «После большого паводка нашествие кровососов»… В TikTok пользователи сообщают о нашествии мошкары на Гомельскую область. И в подтверждение публикуют видео.

Как сообщают местные СМИ, специалисты прогнозируют, что при сохранении стабильной теплой погоды массовый вылет мошек произойдет до середины мая. В принципе, такая ситуация для конца весны-начала лета в Беларуси типичная.

Развитие мошек происходит в проточной воде. Они способны разлетаться на большие расстояния (от 1 до 10 км), дальность расселения достигает 200 км. Их максимальный срок жизни – примерно месяц. Пик численности удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко сокращается.

Особенно назойливы мошки утром и вечером, а также перед дождем.