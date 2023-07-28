Гомельчанка подожгла два автомобиля, поверив мошенникам

Мошенники убедили гомельскую пенсионерку взять два кредита на 19 тысяч рублей и поджечь два автомобиля. Сейчас женщина находится в изоляторе. В отношении нее возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 218 УК («Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества»), сообщает Следственный комитет.

Все началось с того, что пенсионерке на мобильный позвонила «сотрудница столичного уголовного розыска», которая заявила, что на женщину оформлено несколько кредитов. Это якобы сделала сотрудница банка. Затем пенсионерку соединили с «сотрудником Нацбанка».

Пенсионерку убедили принять участие в «спецоперации». Для этого требовалось взять кредиты на общую сумму 19 тысяч рублей в двух банках. Эти деньги гомельчанка перевела мошенникам, а затем подключила к «спецоперации» свою дочь, которая перевела еще несколько тысяч рублей.

Разговоры с «сотрудником Нацбанка» продолжались неделю по 5-6 часов в день. В результате мужчина убедил пенсионерку поджечь автомобили «проворовавшейся банкирши» и ее подельника-начальника.

Пенсионерка выполнила все, что от нее хотели: утром в четверг приехала на парковку банка на улице Барыкина, облила горючей смесью заднее колесо автомобиля Nissan и подожгла его. Затем попросила очевидца вызвать милицию и уехала на ул. Бориса Царикова, где подожгла Hyundai.

Автомобили потушили сотрудники милиции и прохожие. Установлено, что владельцы машин не являются сотрудниками финансовых или правоохранительных структур.