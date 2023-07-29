Гольфстрим исчезнет, а в Европу придут сибирские зимы?

Согласно новому исследованию, которое провели ученые из Копенгагенского университета в Дании, главная система океанских течений в Атлантике, известная как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), может исчезнуть в любой момент начиная с 2025 года. Виной тому — изменения климата, пишет Naked Science.

AMOC — крупная система океанических течений, включающая Гольфстрим. Она регулирует перенос океанского тепла из тропиков в Северное полушарие и сильно влияет на климат Земли.

С середины 1900-х годов скорость AMOC замедляется. Если AMOC полностью остановится, это может нарушить сезон дождей в тропических районах, а зимы в Европе и Северной Америке станут суровее.

Авторы исследования заявили, что, согласно результатам их климатических моделей, AMOC может исчезнуть в любой момент времени с 2025 по 2095 год. По словам ученых, уже к концу столетия такой сценарий будет «на 95% определен», если выбросы парниковых газов в атмосферу планеты сохранятся на прежнем уровне. Без каких-либо существенных действий это должно произойти уже в 2057 году, говорится в исследовании.