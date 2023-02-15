Глобальные риски: целые страны могут исчезнуть с лица земли

Будущее человечества тонет в поднимающихся морях.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном последствиям повышения уровня моря для глобального мира и безопасности.

Проблема, касающаяся всех

Антониу Гутерриш подчеркнул, что эта проблема касается как малых островных государств, так и прибрежных районов во многих странах мира, в том числе развитых. Страдают рыболовный сектор, сельское хозяйство, сфера туризма. Люди теряют дома и средства к существованию.

Всемирная метеорологическая организация только что опубликовала новые данные, согласно которым в XX веке в среднем глобальный уровень моря повышался быстрее, чем в любое другое столетие за последние 3 тысячи лет. При этом мировой океан в течение последнего столетия нагревался быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.

Если средняя глобальная температура вырастет на 2 градуса, повышение уровня моря может ускориться вдвое, а дальнейший рост температуры приведет к экспонентному повышению уровня мирового океана.

«При любом сценарии такие страны, как Бангладеш, Китай, Индия и Нидерланды, окажутся в опасности. Мегаполисы на всех континентах столкнутся с серьезными последствиями, включая Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарта, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго», – заявил глава ООН.

Гутерриш подчеркнул, что в некоторых странах, таких как Фиджи, Вануату и Соломоновы Острова, повышение уровня моря уже привело к массовым переселениям людей. В Северной Африке соленая вода проникает в почву, смешивается с пресной водой, что приводит к гибели урожая. В Сомали прохожие процессы ведут к повышенной конкуренции за скудные ресурсы пресной воды.

Генсек подчеркнул, что, хотя повышение уровня моря проблематично само по себе, оно также является фактором, усугубляющим многие социально-экономические проблемы и связанные с ними проблемы в сфере безопасности.

«Общины, проживающие в низменных районах, и целые страны могут исчезнуть с лица земли. Мы можем стать свидетелями массового исхода целых народов в библейских масштабах. И мы также будем наблюдать все более ожесточенную конкуренцию за пресную воду, землю и другие ресурсы, – сказал Гутерриш. – Последствия повышения уровня моря уже становятся новыми источниками нестабильности и конфликтов».

Что делать?

Глава ООН предложил работать по трем направлениям. Во-первых, необходимо продолжать борьбу с изменением климата, и в первую очередь – сокращать выбросы углекислого газа.

«У развивающихся стран должны быть ресурсы для адаптации и повышения устойчивости к климатическим бедствиям», – сказал генсек. Он, в частности, напомнил развитым странам о необходимости выполнить обязательства по климатическому финансированию в размере 100 миллиардов долларов США перед развивающимися странами.

Гутерриш напомнил и о ключевых факторах, ведущих к социальной нестабильности, таких как бедность, неравенство, дискриминация, нарушения прав человека.

«Вот почему, например, Фонд миростроительства активно поддерживает усилия общин на местах по обеспечению устойчивости к последствиям изменения климата», – заявил глава ООН.

В-третьих, сказал Гутерриш, последствия повышения уровня моря должны также рассматриваться в правовых рамках. Необходимо использовать существующие механизмы и создать новые – для защиты прав людей, пострадавших в результате повышения уровня моря. В этой связи генсек, в частности, упомянул международное право в области беженцев и право стран на сохранение государственности несмотря на потерю территории.

«Мы должны продолжать работу по защите пострадавшего населения и его основных прав», – заявил Гутерриш. «Совет Безопасности должен сыграть решающую роль в формировании политической воли, необходимой для решения серьезнейших проблем в области безопасности, возникающих в результате повышения уровня моря», – подытожил он, обращаясь к членам Совбеза.