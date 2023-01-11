Всемирный банк предупреждает о риске глобальной рецессии

Высокая инфляция, растущие процентные ставки и агрессивная война России против Украины надолго и резко тормозят мировой экономический рост. Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики на этот год до 1,7 процента и предупредил о возможной рецессии.

«На острие ножа»

«Глобальная экономика находится на острие ножа», – сказал руководитель отдела прогнозирования Айхан Косе в интервью Deutsche Presse-Agentur в Вашингтоне. Это самый низкий показатель роста за последние три десятилетия вне глобальной рецессии. Практически во всех регионах доход на душу населения будет расти медленнее, чем в период до коронной пандемии, говорится в докладе «Глобальные экономические перспективы».

Это особенно сильно ударит по развивающимся странам, предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпас. «Существует катастрофическое несоответствие между регионами, нуждающимися в масштабных новых инвестициях для обслуживания растущего населения, и реальными инвестиционными потоками». Дальнейшие негативные потрясения могут ввергнуть мировую экономику в очередную рецессию, предупреждает издание.

«Если у нас будет еще одна глобальная рецессия, потому что у нас только что была одна в 2020 году, это будет исторический момент», – сказал экономист Косе. Это будет первый случай с 1930‑х годов, когда мировая экономика пережила две рецессии в течение одного десятилетия. Риск определенно существует – даже если рецессия не является базовым сценарием Всемирного банка на данный момент, он сказал: «Если это произойдет, я думаю, это будет довольно дорогостоящим».

Инфляция остается самой большой проблемой

Самой большой проблемой остается высокая инфляция. Ожидается, что глобальная инфляция будет умеренной, но останется выше уровней, существовавших до пандемии, говорится в прогнозе. Центральные банки должны будут продолжать повышать процентные ставки или поддерживать их на высоком уровне, чтобы обеспечить стабильность цен, сказал Всемирный банк.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк уже несколько месяцев борются с упрямо высокими ценами, активно повышая процентные ставки. Однако за это приходится платить: при жесткой денежно-кредитной политике возникает риск, что экономика замедлится настолько, что рынок труда и экономика захлебнутся.

Косе отметил, что финансовые рынки доказали свою устойчивость. «Это не обязательно означает, что в будущем все будет идти хорошо и благополучно. Там и тут могут быть трещины». Жесткая денежно-кредитная политика может спровоцировать долговой кризис в развивающихся странах, поскольку они в основном финансируют себя за счет кредитов. «Важно учитывать последствия этих решений», – сказал Косе, обращаясь к центральным банкам. Однако, по его словам, это не означает, что центральные банки крупнейших экономик должны отказаться от своей главной цели – ценовой стабильности.

Коррекция вниз

В июне прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики на уровне 3 процентов в 2023 году, пересмотрев прогноз в сторону понижения на 1,3 процентных пункта. В промышленно развитых странах ожидается рост экономики в среднем на 0,5 процента – на 1,7 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее. Для Еврозоны в 2023 году ожидается полное отсутствие роста – пересмотр в сторону понижения на 1,9 процентных пункта.

В странах с формирующейся и развивающейся экономикой Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 3,4% в 2023 году – снижение на 0,8 процентных пункта. Перспективы на следующий год также мрачные. Всемирный банк прогнозирует глобальный рост на уровне 2,7 процента в 2024 году – на 0,3 процентных пункта ниже, чем ожидалось ранее.

Прогнозы были пересмотрены в сторону понижения для 95 процентов промышленно развитых стран и почти 70 процентов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, добавляет издание. Инвестиции сейчас играют важную роль, сказал Косе, который является директором Группы перспектив Всемирного банка. Без этого рост будет подавлен. Тогда и с последствиями климатического кризиса будет сложнее справиться, и сокращение бедности и неравенства не продвинется. В связи с ограниченностью финансовых возможностей стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, международное сообщество призвано значительно расширить субсидирование.

Малые государства также в центре внимания

В отчете также рассматриваются 37 малых стран с населением 1,5 млн человек и менее. Эти страны особенно сильно пострадали во время коронавируса, поскольку туризм играет важную роль в таких островных государствах, как Маврикий или Мальдивы.

«Малые государства – это как канарейки в угольной шахте», – сказал Косе. Они особенно остро чувствуют масштабы кризисов – и поэтому могут также показать, каким может быть развитие событий в будущем.

Малые государства отличаются по экономическим характеристикам. Но у них есть характеристики, которые делают их особенно уязвимыми к потрясениям, говорится в докладе. К ним относятся зависимость от импорта товаров первой необходимости, высокая концентрация экономики, большой долг, зависимость от внешнего финансирования и уязвимость к стихийным бедствиям. Ожидается, что восстановление экономики будет происходить очень медленно.