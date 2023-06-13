Главой могилевского футбольного клуба «Днепр» назначили экс-прокурора

Новым председателем футбольного клуба «Днепр-Могилев» назначен Сергей Копытов.

До назначения в «Днепр» Копытов работал в прокуратуре Могилевской, а затем Минской области.

Экс-прокурор рассказал, что во время жизни в Могилеве (Копытов в Могилеве окончил школу, учился, работал) ходил на футбол, знает местных футболистов и историю клуба «Днепр».

«У меня до сих пор со многими ребятами хорошие отношения, в свое время оказывал им определенную помощь. Не то, чтобы их от армии «отмазывал». Просто половина футболистов — они как дети. Они на футбольном поле всё знают и умеют, а за пределами поля они сталкиваются с жизнью. Для них всегда очень тяжело дается переход, когда они заканчивают карьеру», — отметил бывший правоохранитель.

Новый руководитель намерен вывести клуб в высшую лигу, добиться того, чтобы игры команды собирали полные трибуны родного стадиона, надеется, что клуб начнет самостоятельно зарабатывать.