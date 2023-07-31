Главный «пророссийский» чиновник Китая лишился всех постов

Бывший заместитель министра иностранных дел Китая, курировавший отношения с Россией, Лэ Юйчэн отправлен в отставку. Именно Лэ впервые охарактеризовал отношения между Китаем и Россией как «дружбу без границ», когда он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2019 году, сообщает China Morning Post.

На своем посту он курировал и отношения с Беларусью, неоднократно встречался с официальными лицами нашей страны.

Как отмечает газета, Лэ Юйчэн уволен через месяц после того, как ему исполнилось 60 лет (официальный возраст выхода на пенсию для лиц на должностях заместителей министра в Китае). При этом еще в июне 2022 года его отстранили от работы во внешнеполитическом ведомстве, переместив на гостелевидение. Спустя несколько месяцев, в октябре, Лэ Юйчэн также был исключен из кандидатов в члены Центрального комитета китайской Компартии. А теперь он уволен и с телевидения.

Лэ Юйчэн начал работать в МИД Китая в 1980-е в департаменте, который специализировался на связях с СССР, а затем — с Россией. Он дважды работал в китайском посольстве в Москве. По данным СМИ, он рассматривался как кандидат на должность главы МИД КНР.

Одна из возможных причин карьерного фиаско Лэ Юйчэна заключается в том, что он оказался бессилен предсказать начало войны с Украиной: в первые дни вторжения Пекин молчал, напоминает Хелена Легарда, ведущий аналитик Mercator Institute for China Studies в Берлине.

«Казалось, что китайское руководство либо не знало, что война начнется, либо не ожидало вторжения такого масштаба», — поясняет она.

С уходом Лэ Юйчэна, который стал архитектором российско-китайского сближения и лично участвовал в подготовке всех ключевых двусторонних соглашений последних лет, в руководстве МИД КНР не осталось ни одного профессионального специалиста по России, указывает Легарда.

Отставка Лэ Юйчэна состоялась спустя несколько дней после того, как был уволен министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он возглавлял МИД с декабря прошлого года, а летом неожиданно исчез из публичного поля после встречи в Пекине с российскими дипломатами.

По данным The Washington Post, Цинь Ган может стать фигурантом уголовного дела о коррупции. После его отставки на пост главы МИД вернулся Ван И — «архитектор» китайского «мирного плана» по Украине, продвигавший его в должности заведующего канцелярией комиссии ЦК по иностранным делам.