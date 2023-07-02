Главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб стал ведущим телешоу

Главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб станет ведущим шоу «Большой балет» на канале «Россия-Культура», пишет агентство «Минск-Новости». Он будет работать в паре с примой Большого театра в Москве, народной артисткой РФ Светланой Захаровой.

Съемки проекта пройдут в июле – августе, а телепремьера состоится уже осенью 2023-го. Игорь Колб рассказал агентству о том, как проходил кастинг на роль ведущего шоу, которое смотрит с первого же сезона.

– На пробах в Москве было много новых для меня «испытаний»: работа с телесуфлером, с бегущей строкой. Или когда ты произносишь текст, а тебе «в ухо» говорят: «А не могли бы вы сейчас затанцевать?» И что делать? Танцевал. Это, по-моему, было довольно забавно.

Кроме как ведущий Игорь Колб в «Большом балете» станет наставником пары из Большого театра Беларуси — Дмитрия Уксусникова и Анастасии Волошко. А еще главный балетмейстер минского театра выступит в качестве хореографа.

Кстати, Колб однажды даже принимал участие в «Большом балете». В 2020-м он поддерживал в гала-концерте коллегу по Мариинке Кристину Шапран. Они танцевали номер «Двое на качелях» в хореографии Раду Поклитару — ученика худрука Большого театра Беларуси Валентина Елизарьева.

Напомним, уроженец Беларуси Игорь Колб сделал карьеру в Мариинском театре Санкт-Петербурга, получил звание заслуженного артиста России. А с 2022-го стал главным балетмейстером белорусского Большого.