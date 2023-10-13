Главные моменты выступления Лукашенко на саммите СНГ

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Сегодня в Бишкеке, столице Кыргызстана, прошел саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором присутствовали лидеры восьми стран. В своем выступлении, Александр Лукашенко поделился следующими ключевыми заявлениями:

О консолидации в рамках СНГ:

Лукашенко отметил необходимость оценки ситуации в СНГ и подчеркнул, что старые конфликты, прежде скрытые, теперь выходят наружу, что приносит негативные последствия.

Он выразил беспокойство по поводу ухода Грузии и Украины из СНГ и отметил проблемы с Арменией.

Лукашенко подчеркнул, что задачи СНГ должны быть решены современными политиками, родившимися и выросшими в Советском Союзе, и что молодое поколение не всегда понимает ценности, которые объединяют страны Содружества.

О санкциях:

Лукашенко отметил, что Беларусь в ответ на санкции смогла сохранить стабильность в экономике и финансах, благодаря сотрудничеству с Россией.

Он выразил убеждение, что совместное усилие СНГ могло бы дать более значительные результаты.

О ситуации в мире:

Александр Лукашенко выразил опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке и отметил, что вызовы там влияют на мировую ситуацию, и необходимо приложить усилия, чтобы предотвратить масштабный конфликт.

О членстве в ШОС и БРИКС:

Лукашенко подчеркнул необходимость усиления интеграции в рамках ШОС и БРИКС и выразил надежду на более продвинутую интеграцию, как в политическом, так и в экономическом плане.

О русском языке: