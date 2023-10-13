Главные моменты выступления Лукашенко на саммите СНГ

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Сегодня в Бишкеке, столице Кыргызстана, прошел саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором присутствовали лидеры восьми стран. В своем выступлении, Александр Лукашенко поделился следующими ключевыми заявлениями:
О консолидации в рамках СНГ:
- Лукашенко отметил необходимость оценки ситуации в СНГ и подчеркнул, что старые конфликты, прежде скрытые, теперь выходят наружу, что приносит негативные последствия.
- Он выразил беспокойство по поводу ухода Грузии и Украины из СНГ и отметил проблемы с Арменией.
- Лукашенко подчеркнул, что задачи СНГ должны быть решены современными политиками, родившимися и выросшими в Советском Союзе, и что молодое поколение не всегда понимает ценности, которые объединяют страны Содружества.
О санкциях:
- Лукашенко отметил, что Беларусь в ответ на санкции смогла сохранить стабильность в экономике и финансах, благодаря сотрудничеству с Россией.
- Он выразил убеждение, что совместное усилие СНГ могло бы дать более значительные результаты.
О ситуации в мире:
- Александр Лукашенко выразил опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке и отметил, что вызовы там влияют на мировую ситуацию, и необходимо приложить усилия, чтобы предотвратить масштабный конфликт.
О членстве в ШОС и БРИКС:
- Лукашенко подчеркнул необходимость усиления интеграции в рамках ШОС и БРИКС и выразил надежду на более продвинутую интеграцию, как в политическом, так и в экономическом плане.
О русском языке:
- Поддержал инициативу создания международной организации по русскому языку и выразил озабоченность по поводу снижения уровня знания русского языка среди молодого поколения.
- Он подчеркнул, что русский язык является важным общим достоянием стран СНГ, и его развитие должно продолжаться.