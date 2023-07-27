Главному тренеру кипрского «Ариса» горько и обидно за Беларусь. Почему?

У борисовского БАТЭ практически не осталось шансов в противостоянии с киприотами.

26 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу борисовский БАТЭ проиграл кипрскому «Арису» с разгромным счетом 2:6.

Наставник БАТЭ Кирилл Альшевский, похоже, уже и сам не верит, что при таком раскладе можно спасти ситуацию в ответной игре.

«У нас фактически не осталось шансов, — заявил Альшевский. — Если при счете 2:4 мы возвращались в игру, могли бы забить еще гол, то это оставляло бы нам шансы в следующем матче.

К сожалению, мы допустили глупую ошибку, и нас это фактически выбило из дальнейшей борьбы.

Хотя у нас еще есть возможность что-то исправить в следующих матчах. Будем стараться играть до последнего. Время все расставит по своим местам».

Надо отметить, что возглавляет «Арис» белорусский тренер Алексей Шпилевский.

«Хорошая игра, она понравилась людям, — отметил после матча Шпилевский. — Я очень доволен своей командой. Мы видели, что можем забить много мячей, но могли много и пропустить. Отправимся в гости с преимуществом.

Очень рады победе. Извините, я тоже белорус, мне горько, обидно за свою страну. Но сегодня я — тренер «Ариса», и мы сделали все что могли, чтобы выиграть этот матч».

Отметим, что в этот же день гродненский «Неман» обыграл мальтийский клуб «Бальцан» (2:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

А сегодня, 27 июля, жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет с кипрским АЕКом в первом матче 2-го отборочном раунда Лиги конференций.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.