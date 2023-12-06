Главная новогодняя ёлка Минска загорится огнями 10 декабря

10 декабря Минск станет свидетелем волшебного момента, когда главная новогодняя ёлка страны озарится огнями, принося в сердце столицы атмосферу волшебства и праздника. Это важное событие станет отправной точкой для включения всей световой иллюминации в городе.

Традиционно лесная красавица украсит Октябрьскую площадь, покрытая более чем 20 тысячами пикселей. Общая протяженность гирлянд новогоднего символа составит впечатляющие 3,2 километра.

Жители и гости столицы приглашаются присоединиться к торжественной церемонии зажжения новогодних огней, начало которой запланировано на 16:45.