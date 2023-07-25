Главная интрига мировой политики: что произошло с главой МИД Китая?

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган несколько недель не появлялся на публике, а во вторник стало известно, что он снят с поста. Об этом сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, передала газета South China Morning Post.

В коротком сообщении CCTV говорится, что новым министром иностранных дел стал Ван И, который является заведующим канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам. До назначения на эту должность именно Ван И около десяти лет возглавлял МИД КНР.

Решение о снятии Цинь Гана с должности принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая.

Цинь Гана последний раз видели на публике 25 июня. И сейчас весь мира гадает, что же с ним произошло? В чем причина отставки?

В российском сегменте интернета высказываются следующие версии.

ЦИНЬ ГАН ОКАЗАЛСЯ ПРИГОЖИНЫМ? ЕСТЬ И ТАКАЯ ВЕРСИЯ

Пропал. Исчез. Испарился. Уже месяц великолепно себя чувствовавший и совсем недавно назначенный на этот пост министр иностранных дел Китая Цинь Ган «из-за проблем со здоровьем» не появлялся на публике. Чиновник не принимал важных иностранных гостей, которым приходилось откладывать визиты в КНР, не представлял свою страну на важных мероприятиях за рубежом. Что произошло?

Это действительно вопрос на миллиард, даже на триллион долларов. Когда в Пекин перед внезапной «болезнью» Цинь Гана приезжал – после нескольких скандальных отмен визита — госсекретарь США Энтони Блинкен, его китайский визави был в прекрасной форме, улыбался и тепло принимал своего коллегу.

Куча встреч и вдруг — молчок

Последние перед «исчезновением» официальные мероприятия состоялись у Цинь Гана 25 июня в ходе встреч в Пекине с представителями Шри-Ланки, Вьетнама и России. В последнем случае Цинь Ган встречался с замминистра иностранных дел Андреем Руденко, который активно занимается и отношениями с Китаем (владеет китайским языком), и украинскими делами.

Глава МИД Китая принял в тот же день участие в мероприятии с премьером Китая Ли Цяном и премьер-министром Барбадоса Миа Моттли. Как видим, министр активно функционировал, и вдруг исчез – неожиданно заболел, «потерялся», и уже как месяц его никто не видел.

Понятно, что дело тут не в здоровье, а в политике, и событие это экстраординарное. Блестящий знаток Китая, российские китаевед Николай Вавилов в своём телеграм-канале по этому поводу пишет: «Когда в китайской политической системе, которая столь упорно пестует имидж стабильной и предсказуемой, на месяц без убедительных причин пропадает столь популярный и статусный игрок, как министр иностранных дел Цинь Ган — сын одного из основателей Компартии Китая — событие сродни встряски всей системы, особенно на фоне масштабного противостояния с США.

Если мы понимаем, в какой сложной ситуации находится Китай и группа Си Цзиньпина — эту встряску можно сравнить с событиями 24 июня в России (имеется в виде попытка мятежа Пригожина, — Прим.)«.

По причине исчезновения Цинь Гана Пекин отменил, в частности, визиты главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли. Последний должен был приехать в Пекин в конце июля. На саммите глав МИД стран АСЕАН в середине июля Китай представлял Ван И, который и встретился в Джакарте с Боррелем – через пять дней после его сорвавшегося визита в Китай.

Удивительная фраза

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, между тем, согласно ТАСС, загадочную фразу: Цинь Ган «не сможет принять участие в саммитах из-за проблем со здоровьем». Слово саммиты, заметим, употреблено во множественном числе. Речь идёт, выходит, и о других международных мероприятиях? Неужели глава МИД КНР весь минувший месяц даже не мог выезжать из Китая? Он так сильно болен или…?

Не повторил ли Цинь Ган, хотя он и является назначенцем Си Цзиньпина (мало ли какие факты могли открыться за последние месяц-полтора в отношении бывшего посла в США), судьбу «исчезнувшего» Ху Цзиньтао, бывшего председателя КНР и генсека ЦК КПК, которого вывели с последнего партийного съезда под руки и с тех пор никто не видел?

А куда делись угодившие тогда же в опалу за ориентацию на США Ли Кэцян и Ван Ян? А ведь первый ещё в марте 2023 года был премьером Госсовета КНР – главой правительства в течение 10 лет. Их тоже не видели почти полгода. Китайская система гуманна: их не убили, но задвинули очень глубоко.

Спекуляции, а, может быть, деза?

Разумеется, «пропажа» главы китайского МИД породила в западной, японской и тайваньской прессе многочисленные спекуляции. Пишут, в частности, что Цинь Ган мог стать жертвой партийного разбирательства из-за возможных внебрачных отношений с известной китайской телеведущей. Смакуется также версия, согласно Вавилову, о связи происшедшего «с делом об утечке на Запад информации о ракетных войсках НОАК и смерти его высокопоставленного руководства».

Что это – осколки скрываемой властями правды или злостная западная деза, чтобы скомпрометировать и убрать позитивно высказывавшегося о России главу МИД КНР?

Версия с аморалкой, даже если что-то такое у главы МИД и было, на самом деле не является убедительной. Китайцы не являются образцом целомудренности, как и ханжами. Это ему бы простили.

Странные совпадения

Трудно сказать, имеет ли какое-то отношение к этой таинственной истории случившаяся в рассматриваемый период гибель в ДТП одного из ключевых разработчиков программы на основе ИИ по моделированию военных конфликтов для Народно-освободительной армии Китая 38-летнего полковника Фэн Янхэ. Это был не простой полковник: его похоронили на кладбище для видных политических, научных и общественных деятелей, высшего партийного, государственного и военного руководства Китая.

Или, к примеру, не связана ли с этим информация, что некие хакеры, согласно американскому изданию WSJ, взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бёрнса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниела Критенбринка, получив доступ к сотням тысяч правительственных сообщений? Ведь среди них могло оказаться что-то очень интересное, напрямую касающееся Цинь Гана.

Пытаясь разобраться в происходящем, что обычно ему прекрасно удаётся, Вавилов указывает:

«Если ещё неделю назад можно было бы предположить, что Цинь Ган вернётся и всё объяснит болезнью, сегодня уже складывается впечатление, что Цинь Ган уже не вернётся никогда».

Не будем скрывать: никто, вероятно, за пределами Китая точно не знает, что там сейчас происходит. Кроме того, что что-то очень важное происходит, считают эксперты.