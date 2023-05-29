Глава Совбеза объяснил, зачем Беларуси российское ядерное оружие

Если перенацелить белорусскую экономику на военные нужды, это ляжет огромным бременем на благосостояние граждан. А люди привыкли жить с комфортом. Размещение же в Беларуси тактического ядерного оружия — один из шагов стратегического сдерживания стран Запада. Об этом в эфире программы «Контуры» на ОНТ заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Он отметил, что в сопредельных странах, в Польше, 4% ВВП отводится на нужды обороны в ущерб экономике.

«Создается, по большому счету, наступательная группировка. Оно видно невооруженным взглядом. Поэтому, чтобы остудить эти головы, Беларусь может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать увеличивать, разворачивать вооруженные силы до численности военного времени. Но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, население Беларуси.

Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво. Одним из элементов стратегического сдерживания в военном плане, конечно, является тактическое ядерное оружие», — заявил глава Совбеза.

Александр Вольфович отметил, что выводя в 90-х годах ядерное оружие из Беларуси, Запад гарантировал обеспечение безопасности, отсутствие каких-либо санкций в отношении нашей страны. «Сегодня все нарушено, все обещания сегодня рухнули. Размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь — один из шагов стратегического сдерживания. Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался еще, конечно, они эту красную черту не перешагнут.

Министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

О планах Москвы разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие Владимир Путин заявил 25 марта. Позже посол России Борис Грызлов уточнил, что тактические ядерные вооружения будут базироваться в районе западных границ Беларуси.