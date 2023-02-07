Глава ООН Антониу Гутерриш: «Риск ядерной войны сегодня самый высокий за десятилетия»

Право на мир станет первым приоритетом в работе Организации Объединенных Наций в 2023 году. Об этом в понедельник заявил глава ООН Антониу Гутерриш в зале Генеральной Ассамблеи на заседании, посвященном планам организации на текущий год.

Все семь обозначенных главой ООН приоритетов лежат в сфере прав человека.

Часы судного дня и право на мир

«Российское вторжение в Украину оборачивается невообразимыми страданиями для украинского народа и ведет к серьезным глобальным последствиям. Надежда на мир иссякает. Возможность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжают расти», – сказал Гутерриш.

Он напомнил о том, что так называемые «Часы судного дня» – символический циферблат, созданный 76 лет назад учеными-ядерщиками, включая Альберта Эйнштейна, – сегодня показывают полторы минуты до полуночи, то есть до саморазрушения человечества. Никогда, даже в годы Холодной войны, стрелка этих метафорических часов не была так близка к точке невозврата.

«Часы судного дня – это глобальный будильник. Нам пора проснуться и взяться за работу», – призвал Генсек.

Он заявил, что ядерные державы должны отказаться от идеи использования ядерного оружия.

«Так называемое «тактическое» применение ядерного оружия абсурдно. Риск ядерной войны, которая может начаться из-за случайности или преднамеренных действий, сегодня самый высокий за десятилетия», – предупредил Гутерриш.

Он призвал страны уважать Всемирную декларацию прав человека и соблюдать Хартию ООН, которая гарантирует право на мир, а также напомнил о Черноморской инициативе по зерну, которая доказывает, что ООН может служить платформой для эффективной дипломатии.

Социальные и экономические права и право на развитие

По словам Генсека, вторым приоритетом работы ООН станет обеспечение социальных и экономических прав и права на развитие. Он напомнил, что по всему миру растет уровень бедности и социального неравенства, миллионы людей голодают, половина мирового богатства сосредоточена в руках одного процента населения, а развивающиеся страны вынуждены платить в пять раз больше по займам, чем страны с развитой экономикой.

«Глобальная финансовая архитектура нуждается не просто в эволюции; она нуждается в радикальной трансформации», – подчеркнул Гутерриш.

Он заявил, что саммит по Целям устойчивого развития, запланированный на сентябрь, станет «центральным событием» 2023 года, и призвал страны приехать на эту встречу с четкими целями по борьбе с бедностью и неравенством.

Право на чистую и здоровую окружающую среду

Право на развитие идет рука об руку с правом на чистую и здоровую окружающую среду, отметил Генсек.

«Мы должны положить конец беспощадной и бессмысленной войне с природой», – заявил глава ООН. Он напомнил о необходимости вдвое сократить выбросы углекислого газа в этом десятилетии.

«Это означает гораздо более решительные действия по сокращению выбросов углекислого газа за счет ускорения перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, особенно в странах «большой двадцатки», и обезуглероживания промышленных отраслей с наибольшим уровнем выбросов – сталелитейной, цементной, судоходной и авиационной», – сказал Гутерриш.

Он объявил, что собирается до конца года созвать Саммит по амбициозным задачам в сфере изменения климата.

Культурные, гендерные, гражданские права и наше будущее

Помимо трех упомянутых выше, Генсек назвал еще четыре приоритетных направления работы ООН в текущем году – разнообразие и универсальность культурных прав; право на гендерное равенство; гражданские и политические права, а также права будущих поколений.

«В следующем году на Саммите будущего эти права должны быть вынесены на передний план глобальной дискуссии», – подчеркнул Гутерриш.

Он подчеркнул, что подход, основанный на уважении прав человека, является залогом создания более безопасного мира.

«Времени осталось мало. Часы тикают», – подытожил глава ООН.