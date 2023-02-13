Глава МВФ: 2023 год может оказаться переломным для мировой экономики

С таким заявлением выступила глава МВФ Кристалина Георгиева. Соответствующее сообщение размещено на сайте фонда.

«Рост мировой экономики остается слабым, однако она, возможно, находится на переломном этапе. После роста на 3,4% в прошлом году, мы ожидаем, что он замедлится до 2,9% в 2023 году и немного восстановится, до 3,1% в 2024 году», — отметила руководитель Международного валютного фонда.

Георгиева подчеркнула, что в этом году власти государств мира должны сделать приоритетной задачей борьбу с инфляцией. По ее словам, несмотря на ожидаемое уменьшение темпов роста цен в мире, который в текущем году, согласно прогнозам, составит 6,6 процента, для большинства стран рост инфляции по-прежнему будет превышать допандемийный уровень.

Темп восстановления мировой экономики может снизиться в случае эскалации противостояния на Украине, подытожила глава МВФ.