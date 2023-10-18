Глава МВД Латвии заявил о возможных депортациях российских граждан

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выразил опасение, что вопросы депортации российских граждан могут привести к судебным разбирательствам. Он заявил, что российские граждане, находящиеся в стране без соответствия условиям легализации, будут депортированы. Те, кто нарушил иммиграционные законы, должны будут покинуть Латвию в течение 90 дней. Министр также призвал тех, кто сомневается в работоспособности закона, «принять реальность».

Козловскис напомнил, что уже было отправлено более 3250 предупредительных писем российским гражданам. Он также предположил, что будут случаи, когда российские граждане смогут обосновать свое нелегальное пребывание в Латвии. Однако глава МВД призвал иностранных граждан информировать о таких случаях заранее, а не после факта нарушения закона.