Глава МИД о ситуации на российско-белорусской границе: «Это не совсем контроль»

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, отвечая в Москве на вопросы журналистов, прояснил, что же происходит на российско-белорусской границе, и почему россияне после майских праздников выстаивали в огромных очередях, возвращаясь на родину.

«Это не совсем контроль, — утверждает министр. — Это, скорее, мониторинг ситуации на границе, который связан прежде всего с предстоящим вступлением в силу межправсоглашения с Россией о единой визовой политике и взаимном признании виз».

«Насколько я информирован, в принципе, ситуация на белорусско-российской границе достаточно спокойная, и я уверен, что она останется такой всегда», — добавил Сергей Алейник.