Глава МАГАТЭ бьет тревогу: Запорожская АЭС вновь потеряла внешнее электроснабжение

По его словам, в результате потери электроснабжения были активированы все 20 аварийных дизель-генераторов площадки. В настоящее время работу объекта обеспечивают восемь из этих генераторов. Имеющегося в запасе дизеля хватит на 15 дней. «Два из шести блоков ЗАЭС переведены из режима горячего останова в холодный, – отметил глава МАГАТЭ. – Объект впервые потерял доступ к внешнему электроснабжению с 23 ноября 2022 года. Данные о потере электричества последовали за сообщениями о ракетных ударах по Украине минувшей ночью».

Команды специалистов МАГАТЭ, которые работают на других АЭС Украины также передают о перебоях в подаче электричества. На Южно-Украинской АЭС, как сообщается, также был потерян доступ к линии электропередач, но существующего объема подачи в настоящее время достаточно для обеспечения внешнего снабжения. Другие действующие АЭС, Хмельницкая и Ровенская, не пострадали напрямую, не поступало также сообщений о повреждениях на Чернобыльской АЭС.

«Однако Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии обороны, – с обеспокоенностью добавил Гросси. – Это уже шестой раз, повторю еще раз – шестой раз, когда ЗАЭС потеряла все внешнее электроснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это самая крупная атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Разве мы можем сидеть здесь, в этой комнате, сегодня утром и позволить этому случиться? Это не может продолжаться».

«Меня поражает спокойствие – что мы делаем, чтобы этого не произошло? Мы – МАГАТЭ, и мы призваны заботиться о ядерной безопасности, – продолжил свое эмоциональное выступление глава агентства. – Мы просто каждый раз играем в рулетку. И если мы позволим этому продолжаться раз за разом, однажды наше везение закончится».

Он призвал собравшихся немедленно принять активные меры, чтобы обеспечить безопасность и надежность ЗАЭС, заявив, что со своей стороны продолжит консультации, связанные с этим вопросом.