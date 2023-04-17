В чем опасность искусственного интеллекта?

Гендиректор Google Сундар Пичаи предупредил о потенциальном вреде внедрения искусственного интеллекта при отсутствии жесткого регулирования. «У нас пока нет ответов на все вопросы, а технологии развиваются быстро», — заявил он в интервью на телеканале CBS (цитата по Bloomberg).

На вопрос, что не дает ему спать по ночам, Пичаи ответил: «Необходимость срочно работать и развертывать искусственный интеллект ради пользы, в то время как он может быть очень вредным при неправильном развертывании». Он подчеркнул, что для предотвращения вредных последствий внедрения искусственного интеллекта необходимо жесткое регулирование.

Среди рисков поспешного внедрения ИИ Пичаи назвал так называемые дипфейк-видео, в которых люди могут быть изображены говорящими слова, которых они на самом деле не произносили.

«За создание дипфейковых видео, которые наносят вред обществу, должны быть последствия», — сказал глава Google.

«Любой, кто работал с ИИ какое-то время, понимает, что это нечто настолько отличное и глубокое, что нам потребуются социальные нормы, чтобы понять, как адаптироваться», — подчеркнул он.

Bloomberg отмечает, что Google был одним из пионеров в разработке ИИ, но современные технологии OpenAI, разработавшей многозадачный чат-бот ChatGPT и нейронную сеть Dall-E, вызвали конкурентную гонку, в которую включились не только компании Кремниевой долины, но и интернет-гиганты Китая. На этом фоне бывший гендиректор Google Эрик Шмидт призвал глобальные технологические компании объединиться и разработать стандарты и соответствующие ограничения, предупредив, что любое замедление развития «просто пойдет на пользу Китаю».

Ранее, в конце марте, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более 1000 экспертов и руководителей отрасли по развитию ИИ подписали открытое письмо с призывом ко всем ИИ-лабораториям немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ более мощных, чем новая языковая модель GPT-4 от OpenAI.

Если же такую паузу нельзя взять быстро, то «правительства должны вмешаться и ввести мораторий», так как «нечеловеческие умы в конечном итоге могут превзойти численностью, перехитрить и заменить» человека, подчеркивалось в документе.

Американская OpenAI представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом GPT-4 в марте 2023 года. На базе этой модели работает многозадачный чат-бот ChatGPT, который демонстрирует производительность на уровне человека в различных профессиональных и академических тестах и способен отвечать почти на любые вопросы пользователей и писать тексты по заданию. В апреле свою технологию ИИ представила китайская Alibaba. Технология станет основной для чат-бота, аналогичного ChatGPT, отмечал Reuters.