Гигин о размещении ЧВК «Вагнер» в Беларуси: «Давайте не спешить с выводами»

Завершив мятежный бросок на Москву, ЧВК «Вагнер» решила вернуться в полевые лагеря, а оттуда бойцы могут отправиться куда-то ещё, но куда именно – точно ещё неизвестно. В СМИ озвучиваются варианты с Беларусью или Африкой. «Белорусскую версию» «Московскому Комсомольцу» прокомментировал Вадим Гигин.

По его мнению, забегать вперёд, загадывая, где окажется «Вагнер», преждевременно.

«Специфика разрешения данного кризиса заключается в том, что информация поступает очень дозированно, – заявил он. – И главными источниками информации являются пресс-службы двух президентов – России и Беларуси. Только им и можно доверять, поскольку вокруг уже гуляет много фейков и спекуляций.

Дмитрий Песков заявил, что Евгений Пригожин выдвинется в Беларусь, но при этом не шла речь о том, что вместе с ним выдвинется какое-либо подразделение. ЧВК «Вагнер» предложено заключать контракты с Министерством обороны, вливаться в состав вооруженных сил для продолжения борьбы на фронте.

Сложно говорить о том, в каком статусе будет Пригожин в Беларусии, но в отношении любых ЧВК нужно заметить: в Беларуси, как и положено, выстроена вертикальная систему управления национальной безопасностью.

Есть главнокомандующий — президент Республики Беларусь, есть силовые структуры, министерства и ведомства, и какой-то двойной лояльности в данном случае у нас нет и не предусматривается. Например, российско-белорусская военная группировка размещается на территории страны в соответствии с документами, подписанными на уровне союзных государств и протоколом использования группировки. То же самое касается и тактического ядерного оружия.

Поэтому и статус Пригожина, если об этом зайдет речь, должен быть вписан в ту систему, которая на протяжении многих лет выстраивалась в Республике Беларусь. Модель Александра Лукашенко, модель белорусского развития основана на управляемости, системности и вертикали власти.

Ещё раз повторю: давайте не спешить с выводам о том, что ЧВК будет размещаться на территории Беларуси. Если что-то такое и будет, то уж точно не в том статусе, который имел «Вагнер».

Александр Лукашенко не допустит, чтобы на территории Беларуси были какие-то формирования, территории, отдельные группы, которые не вписываются в общегосударственную систему. Это несовместимо с его характером как человека и политика и с моделью нашего управления и развития…»