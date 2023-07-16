Дайверы, совершавшие погружение у берегов Тайваня, наткнулись на так называемую «рыбу судного дня». Согласно поверьям, она поднимается из океанских глубин перед землетрясениями и другими бедствиями. И такое поверье рспространено не только в этом регионе, но, например, в Латинской Америке.

В длину рыба оказалась более двух метров, а в боках у нее обнаружились глубокие черные дыры. По мнению экспертов, эти отверстия появились в результате нападения акулы-резака, которая выковыривает куски плоти из тел своих жертв – обычно крупных рыб и китообразных.

«Рыбой судного дня» называют рыбу-ремень или сельдяного короля, обитающего на глубине от 200 до 1000 метров ниже поверхности океана. Жители Тайваня считают, что ее выход на поверхность является плохим предзнаменованием. Подтверждение этому якобы было найдено за два года до землетрясением и цунами на Фукусиме, когда на берег выбросило десятки таких существ.

Однако эксперты утверждают, что это всего лишь суеверие, которое не имеет под собой никаких оснований. Как пояснил профессор ихтиологии в университете Кагосима Хироюки Мотомура, эти рыбы поднимаются на поверхность, когда находятся в плохом физическом состоянии. Поэтому их часто обнаруживают мертвыми, пишет The New York Post.