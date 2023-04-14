Германия требует фундаментальной реформы Всемирного банка

На весеннем совещании Всемирного банка, которое пройдет на этой неделе в Вашингтоне, Германия выступит за фундаментальную реформу.

Цель заключается в том, чтобы Всемирный банк как крупнейшая финансовая организация в области развития более эффективно использовал свой капитал для решения глобальных кризисов, таких как изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды или пандемии.

В Вашингтоне Германия выступит с тремя основными требованиями. Во-первых, предыдущие цели Всемирного банка — борьба с нищетой и содействие всеобщему процветанию — должны быть дополнены новой задачей, которая заключается в решении глобальных кризисов, таких как изменение климата или вымирание видов.

Во-вторых, модель финансирования и ведения предпринимательской деятельности должна быть изменена таким образом, чтобы страны получали стимулы для инвестиций, которые идут на пользу не только им, но и населению Земли.

В-третьих, Всемирный банк должен мобилизовать больше денег. Германия видит дополнительный потенциал в несколько миллиардов долларов США в год для финансирования развития.